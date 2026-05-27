Откриха STEM център в Средно училище „Христо Ботев” в Белоградчик

В Средно училище „Христо Ботев“ в Белоградчик тържествено бе открит нов STEM център. На събитието присъстваха Боян Минков, Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет, Ива Александрова – гл. специалист „Образование и младежки дейности”, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия, Цветанка Червенкова - Старши експерт по физическо възпитание и спорт към РУО – Видин, Венислава Цекова – управител на хотелски комплекс „Скалите“, представители на образователната общност.

Отец Рафаил отслужи водосвет и поздрави училищното ръководство, учителите и учениците за новата придобивка. В словото си той подчерта значението на съвременното образование и необходимостта училището да подготвя младите хора за бъдещето. Според него STEM кабинетите дават възможност децата не само да бъдат по-близо до технологиите, но и да развиват ценности и човечност.

Директорът на училището Здравка Бойкова приветства гостите и разказа за идеята зад създаването на STEM центъра. Тя отбеляза, че още в началото екипът си е поставил за цел да излезе извън традиционния модел и да създаде пространство, което вдъхновява учениците да експериментират, да търсят решения и да развиват практически умения. По думите ѝ съвременният свят се развива с изключителна скорост, а технологии като изкуствения интелект, 3D принтирането и виртуалната реалност вече са част от ежедневието. Затова ролята на училището е не само да предава знания, но и да дава на учениците инструментите, с които сами да изграждат своето бъдеще.

В своето обръщение кметът Боян Минков сподели: „Спомням си, че преди четири години – тогава като Председател на Общинския съвет – заедно с нашия съгражданин Асен Асенов, който силно се вълнува от това какво ще се случи с младите хора в Белоградчик, поискахме среща с директора на Националния STEM институт Найден Шиваров. Никога няма да забравя думите му, когато отидохме при него: „От доста години съм директор на този център, но никога при мен не са идвали представители на местната власт, които се интересуват от бъдещето на децата от своето родно място. Вие сте първите, които наистина искате да направите нещо революционно и нещо различно.“ Г-н Минков благодари на всички, допринесли за реализирането на проекта, и изрази увереност, че дори едно дете да избере пътя на науката, усилията ще са оправдани. Той отбеляза още, че бързото развитие на технологиите и изкуствения интелект доказват колко необходим е подобен STEM кабинет днес.

В края на церемонията Боян Минков, Здравка Бойкова и Цветанка Червенкова прерязаха виртуалната лента и официално откриха STEM кабинета.

STEM обучението е насочено към науката, технологиите, инженерството и математиката. Неговата основна цел е да свърже различните учебни предмети в обща практическа среда, в която учениците не само усвояват знания, но и развиват умения и компетентности. По този начин те по-лесно разбират връзката между наученото в училище и реалното му приложение в живота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com