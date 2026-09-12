Празник на хвърчилата се проведе в Белоградчик
Децата имаха възможност да участват в различни спортни активности, игри и забавления
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Децата имаха възможност да участват в различни спортни активности, игри и забавления
Цял ден забавления
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