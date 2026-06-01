Важно за хиляди софиянци: Спират топлата вода в цял квартал

Хиляди жители на столичния квартал „Люлин“ ще останат временно без топла вода заради планирани ремонтни дейности на „Топлофикация София“.

От дружеството съобщиха, че в периода от 15 до 21 юни 2026 г. ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите във всички микрорайони на ж.к. „Люлин“. Причината е извършването на годишния планов ремонт в отоплителен център „Люлин“ и по топлопреносната мрежа.

От „Топлофикация София“ уточняват, че ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и имат за цел да повишат сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

За жителите на 4-ти и 5-и микрорайон неудобството ще бъде по-дълго. Там топлоподаването ще бъде спряно за периода от 15 до 28 юни, тъй като предстои подмяна на участък от магистрален топлопровод.

Според дружеството извършваните ремонти са ключови за гарантиране на по-надеждна услуга и намаляване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

От „Топлофикация София“ уверяват, че дейностите са предварително планирани и са насочени към подобряване на качеството на услугата за потребителите в един от най-големите столични квартали.

