Само в България: Медицински екипи ще дежурят на плажовете

От 1 юни плажовете по нашето Черноморие трябва да са почистени и оборудвани с шезлонги и чадъри, а на постовете започват работа спасители.

Цените това лято на чадърите и шезлонгите се очаква да останат непроменени. Това е така, защото голяма част от плажовете вече са стигнали до максимума по концесионния договор, съобщава БНТ.

На едни от най-популярните плажове в Слънчев бряг цената това лято ще е 5,11 евро за чадър или шезлонг. На Несебър "Юг" и "Харманите" в Созопол – по 4,9 евро за принадлежност. На централния плаж в Созопол – по 3,58 евро. На Бургас "Север" ще е 60 евроцента, а в Крайморие - 5 евро.

Днес, на старта на сезона, няма никакво вълнение на морето в Крайморие, на плажа е много спокойно и слънчево. Николай Димитров, концесионер на плаж „Крайморие“ и представител на Асоциацията на концесионерите на морски плажове, обясни, че цените на плажните принадлежности са съобразени с действащите концесионни договори.

„По договор цената трябваше да бъде 5,11 евро за чадър и 5,11 евро за шезлонг. Ние обаче я закръглихме на 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг. В тази цена са включени и масичките, и шалтетата, които реално са безплатни за посетителите, тъй като са калкулирани в общия пакет“, посочи Димитров.

По думите му концесионерите са изправени пред нарастващи разходи, тъй като концесионните такси ежегодно се актуализират спрямо инфлацията.

„От години нашите договори се индексират спрямо инфлационния индекс и всяка година плащаме по-висок наем с натрупване от предходните периоди. В същото време цената на услугата за чадър и шезлонг е фиксирана и не може да бъде увеличавана над определените в договора стойности“, подчерта той.

"Ще осигурим необходимия брой спасители, а на реанимационните пунктове ще има както медицински специалисти, така и реаниматори. Това е практика, с която България се отличава – на нашите плажове има медицински екипи, каквито на много места по света липсват. Това безспорно повишава сигурността на туристите, въпреки че е свързано със сериозни разходи, които поемаме, защото са заложени в концесионните договори“, посочи Николай Димитро

Той припомни, че през есента на миналата година голяма част от плажовете по Южното Черноморие са пострадали сериозно от проливните валежи.

„През октомври почти всички плажове по Южното Черноморие претърпяха сериозни щети. Проблемът не беше толкова морето, колкото огромните количества вода, стичащи се от населените места към плажните ивици. Засегнати бяха плажовете в района на Созопол, Приморско, Царево и Крайморие. Въпреки това плажовете вече са подготвени и очакват своите посетители“, заяви Димитров.

По думите му на плажа в Крайморие няма недостиг на спасители, но на други места по Черноморието проблемът с кадрите остава.

Старшият спасител и инструктор по водно спасяване към БЧК Васил Алексиев подчерта, че безопасността на плажа зависи както от спасителите, така и от самите посетители.

„Правилата са ясни и са разписани в нормативната уредба. Работим по утвърдените схеми – с необходимия брой постове и спасители. В Деня на детето апелирам към родителите да бъдат особено внимателни и да не оставят децата си без надзор край водата. Само с общи усилия можем да намалим инцидентите и водния травматизъм в България“, каза Алексиев.

