Само в България: Медицински екипи ще дежурят на плажовете
Каква е цената на сянката тази година
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Каква е цената на сянката тази година
Как реката е била продадена на частни собственици и се е превърнала в позволена за застрояване площ?
При 95% преброени гласове
Резултат се очаква към 21,30 часа
Какво следва
Проф. д-р Николай Димитров беше назначен на 18 юли 2022 г. до провеждане на конкурс
Купуването на гласове, в което е обвинен Димитров, не е извършено в качеството му на кмет
Спецпрокуратурата отново се захвана с Николай Димитров
Специализираният наказателен съд промени мярката му
Димитров трябва да посочи заместник, след клетвата си се връща в ареста
Очаква се Димитров, който е в ареста, да бъде конвоиран от София до Несебър
От ЦИК пък заявиха, че областният управител на Бургас трябва да вземе решение по казуса
Искат да ме злепоставят, коментира Николай Димитров
Домът на Николай Димитров обискиран, мащабна акция на Спецпрокуратурата и ГДБОП за търговия с гласови
Тече акция на спецпрокуратурата и ГДБОП
БСП уцели ваксата под тепетата с кандидатурата на Николай Радев и само лъжливият образ на Славчо Атанасов като кмет на народа я дели от балотажа
Урал с Ники Димитров загуби финала с 0:1
Националите стоят здраво стъпили на земята
Анита Мейзер остава в ареста. Това реши Варненският апелативен съд и уточни, че има реална опасност тя да се укрие или да извърши друго престъпление....
Изключително успешната година за русенския пианист от Училището по изкуствата Николай Димитров продължава с нови изяви на сцената. Ники е поканен да у...