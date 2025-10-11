На "Елените" всичко било законно, но имало нередности

Как реката е била продадена на частни собственици и се е превърнала в позволена за застрояване площ?

Това е горещият картоф, който си прехвърлят управниците. При много институции, които носят отговорност, в крайна сметка не е ясно кой всъщност е отговорен.

Кметът на общината е този, който одобрява окончателно всеки Подробен устройствен план (ПУП) за строителство, предложен от Общинския съвет. Главният архитект на общината дава разрешението за строеж, а басейновите дирекции уведомяват органите, издаващи разрешенията, за местоположението и обхвата на крайбрежните заливни ивици на реките. Инвестиционните предложения трябва да минават през проверка и от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Районната дирекция за национален строителен контрол също има роля - тя проверява разрешителните за строеж. Отношение има и областният управител, тъй като той е отговорен за публичната държавна собственост, каквато са реките.Според кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов, общината не носи пряка отговорност и няма документи за незаконно строителство с подписа на градоначалника. Димитров и Димов прехвърлиха топката към експертните съвети, през които би следвало да минават строежите и в които участват всички институции - РИОСВ, пожарна, полиция, архитекти, ВиК. От ръководството на „Елените“ разпространиха позиция, според която всички сгради и съоръжения на територията на ваканционното селище са изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни. Оттам обясниха, че в основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години отвежда дъждовните води от планината към морето. Но „ при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата“, пише в позицията. Според регионалния министър Иван Иванов обаче в "Елените" има данни за съществени пропуски. Общинската администрация е одобрила изработени между 1997 и 2008 г. подробни устройствени планове, на база на които са издадени разрешенията за строеж. Всички сгради са с необходимите документи с изключение на една корекция на речно корито и аквапарка, установява ДНСК.

"Върху речното корито е построен хотел Негреско, буквално върху реката, с разрешение и въведен в експлоатация от община Несебър, Построен е и аквапарк Атлантида, за който също няма налична строителна документация", обясни регионалният министър. По думите му ДНСК не може там да осъществи контрол, контролът се упражнява единствено от съда по жалба на засегнати лица. Иванов попита защо тези планове не са съгласувани с басейновата дирекция на Черноморския регион, която отговаря за водите в региона. За проблемните ПУП-ове министърът обяви, че те не могат да бъдат променени или отменени, тъй като са вече изпълнени.

„Цъкаща бомба“ – така определи ситуацията председателят на парламентарната комисия по благоустройството Николай Ненков. Той пита дали от „Управление на водите“ в Басейнова дирекция не са си затворили очите при приемането на ПУП преди 20 г., с който се е допуснало застрояването на дерето.

Бившият министър на екологията Юлиян Попов каза пред „Марица“, че в доклад, който обхваща периода 2022-2027 г. се предупреждава за риск от река Дращела, но никой не е обърнал внимание.

"Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост", обобщи вицепремиерът Томислав Дончев.

