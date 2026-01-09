Голяма промяна на Кулата. Какво се случва

Блокадата на гръцките фермери на границите с България падна. След 26 часа движението на камиони през граничния преход "Кулата - Промахон" вече е възстановено, предаде БНТ.

Повече от денонощие продължи блокадата, която за пореден път направиха гръцките фермери. Леките коли преминаваха спокойно, но камионите се трупаха един след друг от двете страни на границата и колоните бързо нарастваха.

Динамична остава ситуацията в южната ни съседка и е възможно в следващите дни също да има блокади, но за няколко часа. Тази, която започна вчера, беше обявена за 48-часова пълна блокада на пътища, магистрали и гранични пунктове, но деескалацията на напрежението дойде, след като става ясно, че ще има среща между гръцките земеделци и премиера Кириакос Мицотакис, която е планирана за вторник 13 януари.

При минусови температури в средата на пътя, десетки шофьори на камиони чакат блокадата да падне и границата да бъде отворена по-рано от обявеното.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com