Има задържан за кошмара с трамвая. Камерите проговориха

Има задържан за кошмара с трамвая в София, който премаза 7 коли и разруши подлез

Това съобщи председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков, цитирайки информация от прокуратурата. По думите му засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч.

"На записите от кабината на трамвая се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана", съобщи още Таков. И заяви: "Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт".

Делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, информира бТВ, като се позова на неофициални източници.

Причината е, че в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура.

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. Засега не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самият ватман, който е оставил без надзор дерайлиралия трамвай.

Таков каза пред бТВ, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат две млади лица, които дърпат ръчката на превозното средство и то потегля.

Таков каза, че разполага с информация, че има един задържан по случая, който е обяснил на полицията това, което се вижда от камерите и е признал вината си. Другият извършител още се издирва, добави Иван Таков.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден.

Инцидентът се случи рано тази сутрин. Около 4:30 ч. трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли. Трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

Причините за инцидента се изясняват. Проверява се версията, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, младежи са подкарали трамвая.

За щастие в трамвая не е имало пътници и няма пострадали. Превозното средство обаче се е врязало в подлеза и е помело няколко коли.

