Втори кошмар с трамвай №22. Мрежата завря от гняв

Втори инцидент с трамвай за деня стана на бул. "Ситняково"

Това стана само броени часове, след като сутринта във вторник две мотриси излетяха от кръстовището на Румънското посолство и се забиха в отсрещния подлез. Най-зловещото е, че и двата трамвая са с № 22.

В ранния следобед трамвай излезе от релсите на кръстовището на булеварда при спирката до гара "Подуяне", съобщават във фейсбук групата "Катастрофи в София". За щастие няма пострадали.

Случката предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, въпреки че видимо ситуацията изглежда доста по-лека, в сравнение със страховитото меле от сутринта.

"BMW ли са тия трамваи?"; "Трябва пак да протестират от градския транспорт - за премахване на релсите"; "Тези трамваи са от миналия век, нямаме инфраструктура , нямаме нормални пътища , това е ежедневието!"; "Ние сме сигурни, че Русия стои зад тези неразбории, чрез заглушаване на жпс сигнала, трамваите си се движат където си искат"; "Да викнем свещеник, може с екзорсизъм да се оправят" – гласят само част от коментарите в социалните мрежи.

„Стандарт“ припомня, че тежка катастрофа с трамвай стана тази нощ до Румънското посолство в София.

Инцидентът бе на бул. "Михай Еминеску" (продължението на бул. Ситняково) и ул. "Цар Иван Асен II" около 5 часа сутринта.

За щастие няма пострадали. Полицията роботи по няколко версии, към момента е ясно единствено, че ватманът е бил излязъл в момента на тръгването.

