Страшно меле до Румънското посолство в София. Разрушен е подлез (Обновена)

Страшно меле трамвай е станала тази нощ до Румънското посолство в София.

Инцидентът е станал на бул. "Михай Еминеску" и ул. "Цар Иван Асен II" около 5 часа сутринта.

Според първичната информация той е бил оставен без надзор. Неизвестни са влезли в мотрисата и са я подкарали, съобщава Нова телевизия.

Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

"По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Заради оставеното без надзор превозно средство някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило". Това съобщи в "Здравей, България" директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община Красимир Димитров.

Той уточни, че пътници в трамвая не е имало. В подлеза, в който се е забило превозното средство не е имало и пешеходци. нанесени са обаче големи материални щети. "Две от стените на пдолеза са разрушени. Обезопасили сме мястото", подчерта Димитров.

Тепърва ще се изтегля дерайлиралата трамвайна мотриса и не е ясно каква ще е ситуацията със сутрешния трафик в района.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента.

Предстои да се изясни и причината за инцидента.

По непотвърдена информация подлезът е почти изцяло разрушен и има щети и по седем паркирани автомобила.

