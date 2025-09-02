Сарафов с извънреден ход за колата, която се заби като снаряд в автобус

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов предприе извънреден ход във връзка с адската катастрофа в София, при която кола се вряза като снаряд в автобус на столичния градски транспорт

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се провежда работно съвещание във връзка със зловещия инцидент от 15 август 2025 г., при който загина сирийски лекар.

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор от СГП Виолета Танаицова.

Припомняме, че през нощта на 15 август мощен автомобил се заби с над 170 км/ч прозорците на автобус на нощния градски транспорт в София. При пътния инцидент загина сирийски лекар, а шестима бяха ранени. Зад волана на колата беше 21-годишния Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - само часове преди фаталната катастрофа.

Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ. Флаконът бе намерен в автомобила.

Установено е, че колата – ауди, принадлежи на роднина на задържания, като е била закупена на лизинг. Според свидетелските показания Виктор Илиев не е спирал на червени светофари и е шофирал с много висока скорост, като возещите се в автомобила са го молели да намали, с което той не се е съобразил. А скоростта му е била между 170 и 200 километра в час. Виктор Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” извършиха проверка на автошколата, в която се е обучавал Илиев, като не са установили нарушения. Според данните той е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая” - сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан.

