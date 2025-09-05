Пак кошмар в София! Кола се заби в бензиностанция

Поредна кошмарна нощ в София.
Меле в столицата предизвика кола, която се вряза в бензиностанция, съобщават граждани в групата „Катастрофи в София“.
Инцидентът е станал в рамките на обект, намиращ се във „Връбница“ на бул. „Ломско шосе“.
Кадри, разпростанени във Facebook, показват, че червено „Ауди“ се е блъснало във фасадата на обекта.
Машината е счупила стъклената стена, няма данни за пострадали.
