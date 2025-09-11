Край! Съдът реши съдбата на Даниел, който причини мелето с трамвая

Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста 22-годишния Даниел Терзиев, който на 2 септември задейства трамвай № 22 в София и така стана причина за дерайлирането му. Машината помете 7 коли и разруши подлеза при Румънското посолство в столицата. По чудо нямаше жертви на инцидента.

Определението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване.

Апелативните съдии приеха доводите на прокуратурата, че ако бъде пуснат на свобода, съществува реална опасност Терзиев да се укрие или да извърши друго престъпление.

Ключов фактор за строгата мярка е и криминалното минало на младия мъж. Установено е, че в момента на извършване на деянието, той е бил в изпитателния срок на предходна условна присъда за кражба. Това обстоятелство е утежнило значително положението му и е наклонило везните в полза на постоянния му арест.

Разследването по случая продължава, като на Терзиев са повдигнати обвинения за причиняване на значителни имуществени вреди и създаване на опасност за живота на много хора.

