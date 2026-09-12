Товарен влак падна от мост в Мюнхен, има тежко ранен
Паднали са от 5 метра
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Паднали са от 5 метра
Аварийни екипи работят по трасето, движението още не е възстановено
Подпорна стена падна върху релсите
Бусът се е ударил в единия от трамваите и мотрисата е дерайлирала
Няма пострадали хора в катастрофата
Ключов фактор за строгата мярка е и криминалното минало на младия мъж
Движението по линията Стара Загора-Калитиново в момента я спряно
За щастие няма жертви, пожарът се овладява
На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня
Причината отново е полудялото време
Между Коньово и Кермен дерайлира третият вагон от товарна композиция на частен превозвач, превозващ пясък
Шансът това да се случи сигурно е 1:10 000 000, твърди собственикът на компанията
В този момент композицията се е движела бавно, защото е била в близост до жп гарата
Първите два вагона на влака са излезли от релсите около 23:20 ч. снощи местно време
От 12 вагона на влаковата композиция само един е дерайлирал
Товарна композиция дерайлира
Унищожени са 5850 м жп линии, изчисляват щетите
Възстановяват движението след инцидента при гара Шивачево
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