Нова трагедия с влак в Испания

Един човек загина, а четирима бяха тежко ранени, след като пътнически влак край Барселона се вряза в отломките от срутена подпорна стена. Това е вторият смъртоносен железопътен инцидент в Испания само за няколко дни.

Новият случай неминуемо засилва въпросите около безопасността на железопътния транспорт в страната, след като в неделя сблъсък между два високоскоростни влака в южната автономна област Андалусия отне живота на 42 души и рани над 120.

Последният инцидент е в община Хелида, на около 40 километра западно от Барселона, след като подпорна стена се е срутила върху релсите и е причинила дерайлиране на пътнически влак, съобщи службата за гражданска защита на Каталуния, съобщава bTV.

Екипи на спешните служби оглеждат останките на дерайлиралия вагон с помощта на фенери в тъмнината. Влакът, пътуващ към Барселона, е най-силно засегнат в първия вагон, където са се намирали и пострадалите, информира Ройтерс.

От компанията Rodalies de Catalunya, която управлява крайградските влакове в региона, потвърдиха, че загиналият е техен служител. Медицинските екипи са оказали помощ на общо 37 души, повечето с леки наранявания, като на място са били изпратени 20 линейки. Пожарникарите съобщиха, че се е наложило освобождаването на пътник, останал заклещен във влака.

