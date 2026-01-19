Челен сблъсък на два влака, десетки загинали и ранени

Най-малко 21 души са загинали, а десетки са ранени при тежка железопътна катастрофа на два високоскоростни влака в Южна Испания. Властите предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне.

Над 30 души са настанени в болници с тежки наранявания, съобщи испанският министър на транспорта Оскар Пуенте. По данни на андалуските спешни служби общо 73 души са пострадали при инцидента.

Катастрофата е станала край град Адамус, в близост до Кордоба. Високоскоростен влак, пътуващ от Малага към Мадрид, е дерайлирал и е навлязъл в съседен коловоз, след което се е сблъскал с насрещно движеща се композиция по линията Мадрид–Уелва, съобщи железопътният оператор Adif.

Министър Пуенте определи случилото се като „изключително странно“, тъй като влакът е дерайлирал на прав участък от трасето, реновиран през май миналата година. Официалната причина за инцидента все още не е установена, а разследването се очаква да продължи поне месец.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че страната ще преживее „нощ на дълбока болка“, и изрази съболезнования към близките на загиналите.

По информация на частната компания Iryo, която е оперирала влака от Малага, на борда му са пътували около 300 души. Вторият влак, управляван от държавната компания Renfe, е превозвал около 100 пътници.

Кметът на Адамус Рафаел Морено, един от първите пристигнали на мястото, описа сцената като „кошмар“. Изкривените останки на влаковете значително са затруднили спасителните дейности.

„Наложи се да преместим загинал човек, за да достигнем до жив“, заяви пред националната телевизия RTVE началникът на пожарната в Кордоба Франсиско Кармона.

Катастрофата е станала десет минути след тръгването на влака от Малага, в 18:40 ч. местно време. Всички железопътни връзки между Мадрид и Андалусия бяха временно преустановени, като гарите в Мадрид, Севиля, Кордоба, Малага и Уелва остават отворени за близките на жертвите.

Испанският Червен кръст е разположил екипи за спешна помощ и психосоциална подкрепа. „Семействата преживяват изключителна тревога заради липсата на информация. Това са много тежки моменти“, заяви представителят на организацията Мигел Анхел Родригес.

