Гроздан Караджов с първи данни за дерайлиралите цистерни с гориво

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов даде първи подробности за инцидента на товарния влак, който дерайлира край хасковското село Пясъчево

ВИЖ ОЩЕ: Влак с цистерни дерайлира, адски пожар

Той пътува към мястото на катастрофата. "5.04 часа, малко преди да влезе в Симеоновград, на 10 км. от там по посока към Гълъбово, дерайлират няколко вагона. Не е ясно точно колко са в момента. Те са на частна композиция с цистерни. Те са пълни с нафта. От дерайлирането става самозапалване. То обхваща между 5 и 8 вагона", разказа Караджов.

"Веднага съдействат службите на противопожарна защита. Още към 6 часа са първите снимки, с които разполагам", заяви Караджов.

"Към момента информацията, която имам, е че ще бъде овладян инцидентът. Пожарът върви към цялостно потушаване. Създали сме организация от северна страна да подходи дизелов локомотив, който да изтегли останалите здрави цистерни, за да не се получи ново възпламеняване", уточни той.

По думите му най-добрата новина в този момента е, че няма жертви.

"Нашите екипи още от първите минути след инцидента са в контакт с машинистите. Те казват, че са усетили огромен тласък, сякаш нещо е тласнало цялата композиция. Веднага след това влакът се разкъсва. Това сочи, че дерайлиралите локомотиви са се скъсали от един вагон, останалите са продължили напред", заяви министърът.

"Има два локомотива - един, който тегли и един, който бута композицията. Вторият е в зоната на пожара. От него ще разкачим вагоните, които не са дерайлирали и ще ги изтеглим по посока Нова Загора. Едва тогава, когато всичко е потушено, ще бъде започнато и разследването. Аз пътувам също в момента към произшествието", коментира Караджов.

"Машинистите са много уплашени, особено в първите минути. Спешни екипи обаче моментално бяха насочени към мястото, за да може пожарът да бъде овладян", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com