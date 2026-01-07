25 януари! Ключова дата за еврото

Няма нужда да се удължи плащането с левове, до 25 януари ще са прибрани в БНБ. Това каза Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото, в ефира на "Здравей, България" но Нова телевизия. Той коментира темата спазват ли банките и пощите правилата за превалутиране.

"36,3% от левовата наличност в обращение е прибрана в БНБ. Не мисля, че ще се наложи да удължаваме срокът след 31 януари, прогресивен е трендът. Смятам, че до 25 януари масово левовете ще са в централната банка", бяха точните му думи.

"По закон няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро, която е безплатна до 30 юни. Ако има нарушения, ще има и санкции", каза още ръководителят на Координационния център за еврото. И посочи, че санкциите за нарушенията са от 5000 лв. до 200 000 лв.

Експертът също така подчерта, че в магазините трябва да се връща ресто в евро. За левове е допустимо само, ако няма от новата валута. И допълни, че клиентът може да види дали в касата има евро.

Иванов запита как едни търговци са намерили от новата валута, а други не.

Той също така посочи, че търговците не могат да обявяват плащанията само с карта. И надписи "Плащане само с карта" със сигурност са нарушение. Иванов не може да каже дали има санкционирани търговци, защото обемът е огромен, над 10 хиляди били проверките.

„Недоволството на много хора се дължи, че не са направили нищо”, каза експертът по отношение на някои реакции по отношение на превалутирането.

Иванов коментира и закръгляването при прехвърляне в евро. Според него закръгляването, което не е в полза на клиента, не са случаи, които ще повлияят на цялостната тенденция.

Той изнесе и данни по отношение на проверките за необосновано увеличение на цените: 800 проверки, 70 наказателни преписки, 27 са наказателните постановления.

Иванов коментира увеличението на таксата за издаване на лична карта и го определи като „грешка”. Според него е обосновано, но въпросът е дали е трябвало да се случва точно сега.

Той също така обясни, че през изминалата година няма ръст на цените на основните хранителни продукти.

По думите му въвеждането на таван на цените "няма да доведе до нищо добро", защото е "едно необосновано икономически и научно решение".

Иванов каза, че се следят и фризьори, маникюристи, майстори, за да не се покачват рязко цените, но призова и гражданите, като видят нещо нередно, да подават сигнали.

