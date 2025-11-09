Лъсна грозна новина за катастрофата с излезли от релсите трамваи

Положителна е пробата за алкохол на шофьора на микробуса, участвал в катастрофата с два трамвая в София, съобщи бТВ.

По първоначална информация бусът се е ударил в единия от трамваите и мотрисата е дерайлирала.

Сигнал в Спешна помощ е подаден в 22:32 ч. в събота, а линейка е пристигнала на мястото на инцидента в 22:40 ч.

На място медиците са установили, че са пострадали двама мъже от микробуса. 43-годишен мъж е бил с контузия на главата, а 55-годишен – с леки контузии по тялото. И двамата не са имали нужда от хоспитализация.

По неофициална информация двамата са чужденци – от Бразилия и Португалия.

По-рано от Столичната община съобщиха, че няма пострадали при инцидента, вероятно визирайки ватманите и пътници в трамвая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com