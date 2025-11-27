Предвидима трагедия. Експерти обвиняват АПИ за смъртта на цяло семейство

"Това е изключително трагичен инцидент, защото той беше предвидим. Той беше прогнозируем. Ние казахме, че ще се случи подобно нещо. Цифрите са ясни - два пъти повече загинали: от 4 стават 8, след като са сложили мантинелите." Това заяви пред Нова телевизия Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи, коментирайки трагичния инцидент на Околовръстното шосе в Пловдив, при който загина цяло семейство.

Срещу шофьора на камиона, участвал в инцидента, е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на трима души. По-малкото дете от семейството оцеля и все още се бори за живота си. В сряда сутринта протестиращи граждани затвориха за кратко Околовръстното шосе и дадоха срок на държавата до 10 декември да премахне опасните мантинели.

Денонощен контрол и тревожна статистика

Полицията вече предприе мерки. Инспектор Стоян Войников от „Пътна полиция“ - Пловдив, заяви, че Областната дирекция на МВР засилва полицейското присъствие по конкретния участък.

"Ще има по-често и за по-дълго време разполагане на мобилни технически средства за установяване на нарушения на скоростните режими. Това не е еднократна акция, а е нещо, което се прави регулярно," уточни инспекторът. Той допълни, че както в светлата, така и в тъмната част на денонощието ще има засилено присъствие на униформени.

Въпреки че инспекторът подчерта, че Околовръстното шосе в Пловдив не се наблюдава със "засилени пътнотранспортни произшествия" спрямо останалите участъци, статистиката за последните 5 години е тревожна. Отчита се намаление на общия брой катастрофи и на броя на ранените, но има лек скок на броя на загиналите - от 4 на 8 жертви. "Имаме няколко пътнотранспортни произшествия с повече от един загинал," допълни Войников.

Мантинелите създават "усещане за несигурност"

По отношение на мантинелите, инспектор Войников посочи, че сами по себе си те са съоръжения, които спомагат за пътната безопасност. Тази теза обаче беше остро оспорена от експертите.

Инж. Ясен Ишев, експерт по пътно строителство, и Владимир Тодоров, посочиха, че АПИ си е "заровила главата в пясъка" и повтаря мантрата, че всичко е законно. Тодоров изтъкна, че от 2014 година има нова наредба за ограничителните системи, която позволява тези мантинели да бъдат преместени, ако е необходимо. "Когато са слагани преди 5 години - да, стандартът е бил 50 см от края на пътната настилка. Но се е допускало, след една процедура, отново да бъдат преместени. Тоест имало е възможност да има пространство," заяви Тодоров.

Инж. Ишев обясни, че пътят е с малък габарит. Когато започнали случаите с мантинелите преди 4–5 години, специалистите предупредили проектантите, че колите, които аварират или им се случва нещо - нямат къде да отидат, а спират в платното за движение. Проектантите отговорили, че всичко е по норматив, тъй като такова им е заданието от възложителя - Агенция „Пътна инфраструктура“.

Шофьорите бягат от препятствието

Инженерът посочи, че проблемът е в разликата между "светлинен габарит" и "динамичен габарит", който стеснява самия път. "Когато се движат, водачите бягат от препятствието, което всъщност е тази ограничителна система. Колкото е по-висока, толкова повече ще бягат. Това е рефлексът на шофиращите," заяви Ишев.

По думите му, ако имате от дясната си страна стена, водачите гледат да се отдалечат колкото се може, защото това създава "усещане за несигурност".

