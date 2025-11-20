Бившата полицайка Симона Радева пред решаващ момент в съда

Съдебният процес срещу бившата полицейска служителка Симона Радева навлиза в решителната си фаза. За днес е планирано поредното заседание, на което страните по делото трябва да представят финалните си пледоарии.

Обвинителният акт срещу Радева беше внесен в съда през юли 2024 г. Прокуратурата ѝ повдигна обвинение за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежкия пътен инцидент на бул. „Черни връх“ преди три години, при който загинаха две млади жени.

Според държавното обвинение след катастрофата Семерджиев е избягал, но не е успял да влезе в жилището си. Малко по-късно Радева му осигурила стълба, с чиято помощ той се качил в апартамента, където впоследствие беше задържан от полицията. Ако съдът я признае за виновна, бившата полицайка може да получи присъда между две и осем години лишаване от свобода.

