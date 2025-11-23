Инцидент на магистрала Хемус затруднява движението към Варна

Катастрофа временно ограничава движението в изпреварващата лента на автомагистрала Хемус при километър 45 в посока Варна, съобщиха от пресцентъра на Агенцията Пътна инфраструктура.

Трафикът се осъществява само в активната лента, като на място регулирането се извършва от пътна полиция.

По данни на МВР от началото на месеца в страната са регистрирани над 350 пътнотранспортни произшествия, което подчертава нуждата от особено внимание при пътуване в натоварените участъци от магистралата.

