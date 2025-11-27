Пускат празнично пътешествие из столицата с ретро чар

София посреща зимата с още повече цветове, уют и коледна магия. Част от празничната програма на Sofia Christmas Fest тази година ще бъде един истински звезден участник – ретро автобус „Икарус“, преобразен в пътуваща атракция за деца и семейства.

От 28 ноември до 28 декември 2025 г., всеки петък, събота и неделя, красивият празнично украсен автобус ще кръстосва улиците на столицата. Съвсем като от друг епизод на времето – с топли светлини, коледни орнаменти и атмосфера, която събира носталгията и радостта в едно – той обещава незабравени преживявания, детски смях и много снимки за семейния албум.

Всеки, който се качи на борда, ще получи специален ретро билет-сувенир, изработен в духа на старите превозни документи. Той ще остане като мил спомен от празничното пътешествие, а също така ще даде шанс за участие в томбола с тематични изненади от организаторите на фестивала. Така всяко возене се превръща в приключение с възможност за още една щипка радост.

Коледният автобус ще се движи като редовен градски транспорт, спазвайки всички правила за безопасност, за да бъде пътуването не само вълнуващо, но и комфортно за всички пътници. Цената на билета е 5 лева, а за най-малките коледни пътешественици – децата под 7 години – возенето е безплатно.

Маршрут на коледното пътуване

Отиване:

Начална спирка: ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ → бул. „Васил Левски“ → бул. „Цар Освободител“ → бул. „Княгиня Мария Луиза“ → кръговото на пл. „Лъвов мост“ → бул. „Княгиня Мария Луиза“ → пл. „Независимост“

Крайна спирка: пл. „Княз Александър I“

Връщане:

Начална спирка: пл. „Княз Александър I“ → бул. „Цар Освободител“ → бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ → ул. „Ген. Гурко“ → бул. „Васил Левски“ → бул. „Патриарх Евтимий“ → ул. „Проф. Фритьоф Нансен“

Крайна спирка: ул. „Проф. Фритьоф Нансен“

