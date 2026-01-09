Зимна обстановка в София със сериозни предупреждения

Пътната обстановка в София е нормална, като движението се извършва при зимни условия. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община, като подчертаха, че обработката на улиците и пътищата продължава и през деня. Въпреки липсата на сериозни затруднения, рискът от заледявания остава.

Обработени улици и пътища през нощта

През нощта екипите, ангажирани с почистването на столицата, са обработили със смеси против заледяване улиците, по които се движи общественият транспорт. Обхванати са и общинските пътища, свързващи населените места в рамките на общината. Опесъчени са пътните отсечки в Природен парк „Витоша“, включително направленията „Драгалевци-Алеко“ и „Бояна-Златни мостове“.

Текуща работа по кварталите

Към момента продължава избутването на сняг в район „Връбница“. Паралелно с това се извършва разпръскване на смеси по вътрешнокварталните улици в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“. От общинската администрация уточняват, че екипите ще продължат работа и през светлата част на деня.

Градският транспорт се движи по график

Градският транспорт в София изпълнява всички свои маршрути без съкращения и отклонения. Няма данни за прекъснати линии или сериозни закъснения, като движението се осъществява при повишено внимание заради зимната обстановка.

Предупреждение за черен лед и апел към гражданите

Поради опасност от заледяване и появата на т.нар. черен лед от общинската администрация призовават пешеходците и шофьорите да бъдат внимателни. Водачите трябва да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили със зимни гуми и да се движат със съобразена скорост. Напомнено е и задължението на управителите на търговски обекти и жилищни сгради да почистват прилежащите към тях тротоари.

Вчерашната обстановка в страната и инцидентите в столицата

Лошите метеорологични условия през вчерашния ден създадоха временни затруднения в различни части на страната. Снеговалежи затвориха пътища и блокираха автомобили по републиканската пътна мрежа, а силният вятър и поледиците повишиха риска от инциденти. Общо 489 снегопочистващи машини са обработвали републиканските пътища. В София заради заледяванията над 80 души са пострадали, а до 16:00 часа са регистрирани 30 пътнотранспортни произшествия.

