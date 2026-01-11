Кризата с боклука! Софиянци затрупаха общината със смет

Камара от чували с боклук издигнаха софиянци пред кметството, оглавявано от Васил Терзиев. Граждани се събраха на протест пред Столичната община заради проблема със сметосъбирането в София и блокираха движението на ул. "Московска 33", предава БТА.

Снимки: БТА

Акцията беше организирана във "Фейсбук" от Мариян Ташев и е под надслов "Да изхвърлим боклука на ул. Московска 33". От Общината казаха, че протестът е официално заявен.

Участниците в демонстрацията поставиха пред сградата чували с боклук със снимки на кмета Васил Терзиев върху тях. Протестиращите скандираха "Оставка". В района имаше засилено полицейско присъствие.

На плакатите пишеше "Оставка на кмета!" и "София стана сметище".

"Вече втори месец стоим така - с препълнени кофи, в боклук стоим. Три квартала сме. Избирателно се почиства около главните булеварди и шосета... В малките улички никой не е стъпвал втори месец", посочи протестиращ, цитиран от bTV.

"Опитваме се да вземем дълготрайно решение, но в момента работим с капацитета, с който разполага общината, така че молим за търпение. Призовавам гражданите, които могат да се включат и да помагат в процеса, да го направят", посочи инженер Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха преди дни заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община.

През първите почивни дни от новата година граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

В началото на декември Столичната община въведе временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина".

