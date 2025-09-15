Адска катастрофа! Кола на части

Адска катастрофа е станала на бул. "Ботевградско шосе" в София. Това алармира пред БЛИЦ очевидец на инцидента. По думите му кола се е ударила в мантинелите, близо до пътен възел с ул. "46".

Все още не е ясно колко са пострадалите при инцидента. На място има екипи на полиция и бърза помощ.

В социалните мрежи се появи и видео от катастрофата.

"Зверска катастрофа на бул. Ботевградско шосе посока Хемус. Нямаше втора кола, само една на две части. Не изглеждаше да има оцелели, понеже имаше крайници по пътя.", пише авторът на поста.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com