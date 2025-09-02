Нов ужас с АТВ! Колко са загиналите

Стана още един, пореден инцидент с АТВ, но не на българска територия.

Претъпкано АТВ се преобърна и се удари в дърво – двама възрастни загинаха, а седем деца, сред които и бебе, бяха ранени. Трагедията е от офроуд парк в Алабaма, пише CBS News.

В превозното средство, което е предназначено за доста по-малко хора, са били натъпкани 9 души. Никой от тях не е бил с колан или предпазна каска.

Според властите шофьорът – баща на децата – карал с висока скорост, когато АТВ-то се ударило в друго и после в дърво. Мъжът е изхвърчал от превозното средство и е починал на място. Жената до него, майка на три от децата, по-късно също е починала в болницата.

Децата са на възраст от 1 до 12 години. Някои са били откарани с медицински хеликоптери до специализирани болници, други – с линейки. Не е ясно какво е състоянието им, съобщава bTV.

Местният шериф и служители на службите за извънредни ситуации призова хората да не подценяват правилата за безопасност:

„Това е страшна трагедия, която ни напомня, че безопасността е лична отговорност“, казаха местните власти.

Инцидентът е станал в отдалечена част на парка, което е затруднило екипите. Те са били ескортирани от служители на парка, за да стигнат навреме до пострадалите.

Indian Mountain ATV Park е един от най-големите офроуд паркове в южните щати – с площ над 18 кв. км в Апалачите. В неделя от парка не пожелаха да коментират, но обещаха официално изявление.

