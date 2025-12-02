Уиткоф влезе в Кремъл. Обратното броене започна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф влезе в Кремъл за едни от най-важните разговори с руския президент Владимир Путин като пореден американски опит за ускоряване на преговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Заедно с него е Джаред Кушнер, зетят на американския президент, който имаше ключова роля и в постигането на мир в Газа, съобщиха руските медии.

Двамата американци бяха посрещнати на летището от шефа на руския инвестиционен фонд Кирил Дмитриев, но на срещата от руска страна ще са само Путин и преводач.

Само тримата ще проведат разговор, потвърди по време на брифинг говорителят Песков, цитиран от ТАСС.

Уиткоф ще представи на Путин последната версия на рамката между САЩ и Украйна, изготвена по време на последните кръгове от преговори в Женева и Флорида.

Песков заяви още, че Москва е отворена за мирни преговори, но трябва да постигне целите си.

Дмитриев пък нарече 2 декември важен ден за света.

"Важен ден за света: екипът, който изготви мирното споразумение за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще бъде в Москва, за да прокара мирната програма на Тръмп в Украйна," каза той.

Американските медии отбелязват, че изборът на Уиткоф и Кушнър за основни преговарящи с Москва е "нетрадиционен подход", но вече се е превърнал в типичен за дипломацията на Тръмп.

Двамата бяха ключови посредници в споразумението за примирие между Израел и Хамас. Това може да е причината те да са в центъра на преговорите за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна. Освен това и двамата се радват на пълното доверие на самия Тръмп, което е основен критерий за подбор," предава CNN.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com