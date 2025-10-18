Гроздан Караджов спипа 15 държавни служители в голям срам. Валят наказания

Вицепремиерът Гроздан Караджов хвана в крачка държавен служители, решили, че могат безнаказано да газят закона.

Петнадесет служители на Национална компания "Железопътна инфраструктура" са заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина по време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище. Скандалната новина стана публична днес чрез министъра на транспорта Гроздан Караджов, който разпореди незабавна проверка след получен сигнал от граждани.

"Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура". По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия", написа министър Караджов в профила си във фейсбук.

Ръководството на НКЖИ вече е установило самоличността на всичките 15 замесени служители. В понеделник те ще дадат писмени обяснения, след което им предстоят най-тежките дисциплинарни наказания.

Караджов категорично отхвърли възможността инцидентът да бъде подценяван като незначителен.

"Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност" – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората", заяви той.

Министърът подчерта, че законът важи за всички без изключения, и благодари на гражданите, които подадоха сигнала. "Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват", добави той.

Междувременно Гроздан Караджов се свързал със собственика на градината Теодор Вълчев, който пръв разказал за инцидента, и му поднесъл извинения от името на институцията. Министърът получил и телефона на бащата на Вълчев - човека, подал първоначалния сигнал.

"Утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители", обеща Караджов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com