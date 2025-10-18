Истината за тировете лъсна! 1,2 милиона за два дни

Истината за претоварените тирове по пътищата ни лъсна. Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни, обяви във Facebook депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.

Той припомня, че на 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление. „Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас“, добавя Нанков.

