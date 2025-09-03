След кошмара с трамвая! Съдбата на ватмана

Административно наказание ще бъде наложено на ватмана, който остави трамвая си, за да си купи кафе, а деца включиха през прозореца лоста за управление. чака го последно предупреждение или направо уволнение

В резултат мотрисите потеглиха, движеха се празни две спирки, набраха скорост от 80 км/ч, пометоха 7 коли и разрушиха подлеза при Румънското посолство.

„В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато се връща, вижда, че трамваят е потеглил“, каза по време на брифинг Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ по повод инцидента.

„Има над 20 г. опит ватманът в столичния градски транспорт. Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е лоста за управление на позиция „спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, посочва още той.

"Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Ще се вземат административни мерки и на ватмана ще бъде наложено административно наказание – или предупреждение за уволнение, или уволнение. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", каза Минев. По думите му това е първият подобен случай.

Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.

Вторият инцидент, при който дерайлира трамвай, е породен от човешка грешка. "Започна работа по оценяване на щетите, включили сме и експерт по подлезите. Хубавото е, че пътното платно не е компроментирано. Вероятно стойността на щетите е десетки хиляди лева. Ще сме готови днес или утре с изчисленията. Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на Столичния електротранспорт и Аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", коментира Трайчо Трайков, кмет на район “Средец“.

По думите му от Гражданската отговорност на причинилото щетите превозно средство ще бъдат покрити щетите по автомобилите.

