Общество

След кошмара с трамвая! Съдбата на ватмана

Нови подробности за зловещия инцидент в София

03 сеп 25 | 8:16
310
Мира Иванова

Административно наказание ще бъде наложено на ватмана, който остави трамвая си, за да си купи кафе, а деца включиха през прозореца лоста за управление. чака го последно предупреждение  или направо уволнение

В резултат мотрисите потеглиха, движеха се празни две спирки, набраха скорост от 80 км/ч, пометоха 7 коли и разрушиха подлеза при Румънското посолство.

„В кабините на трамвайните мотриси има монтирани камери. Ватманът обясни, че обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Когато се връща, вижда, че трамваят е потеглил“, каза по време на брифинг Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ по повод инцидента.

 

Има задържан за кошмара с трамвая. Камерите проговориха
02 септември | 17:32
2095

„Има над 20 г. опит ватманът в столичния градски транспорт. Вратата е била затворена – неговата и на самия трамвай. Сложил е лоста за управление на позиция „спиране“. Не съм виждал камерите, предадохме ги на полицията. Трамваят е бил по редовна линия, излиза преди 4 ч. сутринта и докато се включи на линия, ватманът слиза да си купи кафе“, посочва още той.

 

Втори кошмар с трамвай №22. Мрежата завря от гняв
02 септември | 16:24
2020

"Ще се проведе разследване и ще видим кой ще понесе отговорност. Ще се вземат административни мерки и на ватмана ще бъде наложено административно наказание – или предупреждение за уволнение, или уволнение. Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол. Мотрисите преминават ежедневен преглед технически. Най-вероятно става въпрос за човешка грешка. Тези трамваи нямат записващи устройства на скоростта и няма как да установим с каква скорост се е движел", каза Минев. По думите му това е първият подобен случай.  

 

Нови разкрития за Виктор, който влетя с ауди в автобус
02 септември | 16:58
995

Спирането между спирките без уважителна причина е забранено.

Вторият инцидент, при който дерайлира трамвай, е породен от човешка грешка. "Започна работа по оценяване на щетите, включили сме и експерт по подлезите. Хубавото е, че пътното платно не е компроментирано. Вероятно стойността на щетите е десетки хиляди лева. Ще сме готови днес или утре с изчисленията. Ремонтът ще започне веднага. Щетите трябва да бъдат покрити от виновните. Непосредствените дейности ще започнат със средства на Столичния електротранспорт и Аварийния фонд на общината. Който е причинил щетите, той трябва да плаща за отстраняването им", коментира Трайчо Трайков, кмет на район “Средец“.

 

Трамвай изтърбуши пицария в Швеция! Има ранени
20 юни | 11:50
575

По думите му от Гражданската отговорност на причинилото щетите превозно средство ще бъдат покрити щетите по автомобилите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова
Още от Общество
Коментирай