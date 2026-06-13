Невнимание на ватман причинило трамвайната катастрофа в София
От „Столичен електротранспорт“ посочиха грешка при преминаване през стрелка и отрекоха техническа неизправност
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От „Столичен електротранспорт“ посочиха грешка при преминаване през стрелка и отрекоха техническа неизправност
Той е бил само на 44 години
Добре, че е бил там в този момент
Предполага се сърдечен пристъп
Нови подробности за зловещия инцидент в София
Катастрофа с кола на "Пътна помощ"
На коя известна личност е снимката
Заради авария на трамвайна мотриса по линия номер 5 се е наложило да бъдат прикачени два трамвая
Пeтeр Вирт се занимава с бодибилдинг от 36 години, но не само за да извайва тялото си, а и за да използва мускулите си в действие
Спирачките са износени, твърдят ватмани. Общината проверява за превишена скорост Раздрънкан трамвай по линия №6 не успя да спре, удари другия пред не...
Ватман и акушерка се наместиха в новините през миналата седмица, като създадоха прецедент с историите си. Преди дни пък мъж заля с бензин непозната на...
Ватманът, който изостави трамвая си на столичния булевард "Янко Сакъзов" е бил уволнен, след като не е представил конкретна причина, поради която е на...