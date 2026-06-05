Невнимание на ватман причинило трамвайната катастрофа в София

Човешка грешка е причинила сблъсъка между два трамвая в София, при който вчера пострадаха четирима души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“. Пострадалите са били пътници в двете превозни средства и след преглед в УМБАЛСМ „Пирогов“ са освободени за домашно лечение.

От „Столичен електротранспорт“ съобщиха, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни, а първоначалната оценка сочи невнимание при преминаване през стрелка.

„Двамата ватмани са пробвани от контролните органи за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни“, заяви пред БНТ Атанас Колев, началник на отдел „Безопасност на движението“ в „Столичен електротранспорт“.

По думите му причината за катастрофата е невнимание на ватмана на трамвая по линия 10. При преминаване през съоръжението водачът е отворил стрелката и вместо трамваят да продължи направо към Западен парк, е тръгнал наляво към бул. „Константин Величков“ в посока Красна поляна. В същото време трамвай по линия 8 се е движил към Съдебната палата и двете превозни средства са се ударили челно.

„Причината е невнимание на водача на трамвая от линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамваят тръгва на ляв завой към бул. „Константин Величков“ в посока Красна поляна. В същото време трамвай по линия 8 се движи към Съдебната палата и се удрят челно“, обясни Колев.

Той беше категоричен, че инцидентът е изцяло по вина на водача. Според него всеки ватман е длъжен да спазва правилата за движение и изискванията при преминаване през съоръженията на релсовия път.

„Изцяло инцидентът е по вина на ватмана. Всеки ватман е длъжен да спазва правилника за движение и изискванията при преминаване през съоръженията на релсовия път“, заяви началникът на отдел „Безопасност на движението“.

Колев отхвърли версията за техническа неизправност на трамвая. По думите му водачът е обяснил, че педалът е блокирал, но след намесата на аварийните екипи превозното средство е било прибрано на собствен ход.

„Няма техническа неизправност. За мен става дума за отклоняване на вниманието. Колегата обясни, че педалът е блокирал, но след намесата на аварийните екипи трамваят беше прибран на собствен ход“, каза още Колев.

От „Столичен електротранспорт“ припомниха, че преди дни е имало подобен инцидент в района на Централна гара, отново свързан с грешка при преминаване през стрелка. Според Колев двата случая са сходни по механизъм и показват нужда от засилено внимание при работа със съоръженията на релсовия път.

„Абсолютно идентичен случай. Отново грешка при преминаване през съоръжението на релсовия път“, посочи той.

В дружеството вече са предприети допълнителни мерки за обучение на водачите. От два месеца се провежда курс за опресняване на знанията както по Закона за движение по пътищата, така и по ръководството за работа на ватмана на линия. Основният акцент е поставен върху безопасното преминаване през стрелки и други съоръжения на релсовия път.

„От два месеца тече курс за опресняване на знанията както по Закона за движение по пътищата, така и по ръководството за работа на ватмана на линия. Основният акцент е именно безопасното преминаване през съоръженията на релсовия път“, допълни Колев.

Разследването на инцидента продължава. Очаква се проверката да установи окончателно всички обстоятелства около сблъсъка, включително действията на ватмана, състоянието на релсовото съоръжение и организацията на движението в участъка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com