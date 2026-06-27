Гражданите vs. институциите: Ще успеят ли да се преборят живеещите край "Плиска"?

Няколко публикации в социалните мрежи, десетки коментари, свидетелства на жители, телевизионен репортаж и видима реакция на институциите. Така само за няколко дни недоволството на живеещите около "Плиска" прерасна в гражданска инициатива, която успя да извади дългогодишен проблем извън рамките на кварталната Facebook група.В продължение на дни социалните мрежи се изпълниха със снимки на разпилени отпадъци, хора, които обитават пространството около подлеза, и десетки разкази на жители. Сред тях има твърдения за агресивно поведение, употреба на алкохол и наркотици, постоянен шум и дори нападения. Калин Ганчев разказа, че той и негов спътник са били нападнати от двама мъже с ножове - случай, който допълнително изостри напрежението в квартала.

Всичко започва със снимки. В началото на юни жители на столичния квартал "Изток" публикуват кадри от района на подлеза и градинката при "Плиска", на които се виждат препълнени контейнери, разпилени отпадъци и хора, които според авторите на публикациите прекарват денонощно времето си там. Под постовете бързо се натрупват десетки коментари. Хора разказват, че месеци наред подават сигнали, но по думите им проблемът остава нерешен.

Така недоволството постепенно прерасна в гражданска инициатива. Жителите започнаха да събират снимки, видеа и сигнали, потърсиха съдействие от национални медии и организираха среща на място. След като се събуди интерес към случая, районът видимо се промени. На публикувани кадри се вижда почистено пространство, засилено полицейско присъствие и липса на част от хората, които според живеещите ежедневно пребивават там.

Промяната обаче се оказа крехка. Само дни по-късно в социалните мрежи отново се появиха снимки на отпадъци около подлеза, а хората предупредиха, че без постоянен контрол проблемът бързо се завръща.

Междувременно започнаха и разговори с институциите. По информация на организаторите на инициативата са проведени срещи с представители на Първо районно управление и с кмета на район "Слатина" Георги Илиев, като е поет ангажимент за по-засилено полицейско присъствие и превантивни мерки. Жителите обаче продължават да настояват, че не искат еднократни акции, а трайно решение.

Случаят с подлеза при "Плиска" вече далеч надхвърля проблема с чистотата. За хората, които живеят в района, въпросът е дали едно от най-оживените места в София ще остане обществено пространство, в което човек може да се чувства сигурен по всяко време на денонощието. Дали предприетите мерки ще доведат до трайна промяна.

Засега обаче историята около "Плиска" показва, че след поредица от сигнали, свидетелства и обществен натиск един локален проблем успя да стигне до институциите и да предизвика първите видими действия. Истинският тест тепърва предстои - дали районът ще остане по-сигурен и след като общественото внимание постепенно се насочи към следващата тема.

Снимки: Калин Ганчев, Facebook

Източник: GlasNews.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com