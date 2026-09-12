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Клошари подпалиха подлез

Клошари подпалиха подлез

София. Бездомници са предизвикали пожар в подлеза на бул. „България" и бул. „Акад. Иван Е. Гешов", съобщиха от МВР. Огънят е запален за отопление...

05 декември | 9:23
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