Гражданите vs. институциите: Ще успеят ли да се преборят живеещите край "Плиска"?
Дългогодишен проблем е изваден извън рамките на кварталната Facebook група
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Дългогодишен проблем е изваден извън рамките на кварталната Facebook група
Любов е омъжена за богат англичанин
Гледката вече е плашеща
Поредните оплаквания от безобразията на черноморието
Сега живея ей на онзи ъгъл, през зимата ме приютяват във входа и домоуправителят дори ми носи одеяло
Приятели клошари се срещат в станция на метрото
Глоба между 300 и 1000 лв. ще отнася всеки, който изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране н...
Пожар лумна в стара къща на улица „Славянска" в Благоевград през нощта в сряда. Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 към 03,30 часа. На място...
Първият електробус в София е 8 пъти по-ефективен от дизеловите рейсове Клошарите са сред основните пречки, пред които е изправен бизнесът, осигуряващ...
Невидими ли са хората, които живеят на улицата? Всеки ден минаваме покрай тях, понякога може би дори се замисляме над съдбата им, подаваме монета и от...
Леговищата на клошарите стигат дори до градските тръби на парното
София. Да се забрани на граждани да продават отпадъци от опаковки. Такава промяна в Закона за управление на отпадъците предлага КРИБ, пише Investor.bg...
Клошари с тежки съдби спят на бели чаршафи
София. Трима клошари заформиха касапница на входа на Южния парк в столицата. Сигналът за инцидента е подаден на спешния тел 112 в 17.50 ч. Двама от мъ...
София. Клошари подпалиха стара къща в на ул. "Вискяр планина" в кв. "Лозенец". Деветима бездомници, между които и деца обитавали изоставената сграда....
София. Бездомници са предизвикали пожар в подлеза на бул. „България" и бул. „Акад. Иван Е. Гешов", съобщиха от МВР. Огънят е запален за отопление...