Вяра и Надежда от тризначките се хвалят: изкарали 10 000 лири от просия по Нова година

Тризначките, които взривиха ефира в „Биг Брадър“ преди години, отдавна вече са двезначки. Любов е щастливо омъжена и с дете, а Вяра и Надежда останаха заедно и са клошарки по улиците на Лондон.

Новогодишните празници се оказали истински рог на изобилието за застаряващите благоевградчанки, които напълнили яко джобовете по празниците, пише "Пиринско".

Мълвата в родния град на русите фурии говори, че те се похвалили с печалба от близо 10 000 лири в сезона на подаръците - около 11 500 евро в новата валута. Зевзеци ги бъзикат дали не са станали елитни проститутки, но Вяра и Надежда се кълняли, че са изкарали всяка стотинка с честна просия.



Улична превъзходна



Вяра и Надежда от години са клошарки в британската столица, спят в палатка по паркове, търкалят целия си живот в изпочупени куфари и всяка вечер търсят място, където поне да си заредят телефоните. През студените нощи се спасяват в приюти за бездомни и дневни центрове.



Двете посрещнаха празниците на улицата, навлечени с няколко слоя дрехи, гордо документирайки бездомния си празник в социалните мрежи, където са твърде активни.



Съвсем другояче живее сестра им Любов, която всъщност е голямата победителка от Брадъра. Тя от години не поддържа никакви отношения с Вяра и Надежда и дори не искала да чува имената им. Любов също живее в Лондон, но в съвсем различна реалност – омъжена е за богат англичанин, има дъщеря, обитава луксозен дом, носи скъпи дрехи и често демонстрира охолството си с екзотични пътувания.



