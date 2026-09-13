Отиде си легендарен общинар, който направи много за софиянци
Ще ни липсваш, майко, написа синът й Георги
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Ще ни липсваш, майко, написа синът й Георги
Напът е да разбие групата на ПП-ДБ, заяви общинският съветник Мартин Димитров
Твърденията на Асен Василев са неверни и подвеждащи, казва Димитър Шалъфов
Той е отказал тест за алкохол и наркотични вещества
Красимира Дренчева е съпруга на народния представител от Ловешка област Николай Дренчев
Оказва се, че е инсцениран от общински съветник
Спорът започна заради случая с пребития общински съветник в София Иван Алексиев
Утре от БСП за България ще се срещнат с представители на ПП-ДБ
Какво беше неговото изказване
Ролята на Общинския съвет е постоянен контрол, казва кандидатът за общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ"
Днес той подаде оставка
Доста ексцентрично облекло при полагане на клетва
Екатерина Каферинова е на 72 години
Константин Георгиев споделя за неуспешен лов
Районната прокуратура в Бургас приключи разследването срещу общинския съветник от БСП
Общинският съветник Деян Дечев предлага по една минимална заплата за всяко новородено в Сливен дете, чиито родители имат средно образование и здравна...
Брайлови машини за незрящите ученици в област Стара Загора ще дари днес общинският съветник от ГЕРБ в местния парламент на старозагорци Виктор Драголо...
От много години София има проблеми със замърсяването на въздуха...
Полицаи арестуваха общинския съветник и председател на Гражданско сдружение „ЕКИП" в Благоевград – Кирил Ваклинов. Той атакувал и ударил униформен, тв...
С моя заповед е ограничен достъпът, има опасност от пожари, увери кметът Общинският съветник от ГЕРБ в Кресна – Милчо Караджов, алармира за поставена...