Бойни самолети над Варна! Какво се случва

Летящи изтребители над Варна предизвикаха вълна от въпроси, шеги и конспиративни теории в социалните мрежи, съобщава petel.bg. Темата беше повдигната от варненец в популярната Facebook група „Варна“, който попита директно:

„Някой знае ли нещо за летящите изтребители над Варна?“

Подобен въпрос се появи почти едновременно и в друга местна група, където потребител се зачуди защо бойни самолети кръжат над града. Само за минути коментарите започнаха да валят – от напълно сериозни до откровено иронични.

„Не ни пръскат, спокойно“, написа един от участниците в дискусията.

„Недей така, ще убиеш смисъла на живота на доста хора“, отвърна друг.

„Руснаците идват да ви го кажат лично, защото на мен няма да ми повярвате“, включи се трети.

Имаше и по-наблюдателни коментари – някои варненци споделиха, че самолетите летят на север, други се оплакаха от силния шум, който ги е накарал да излязат на терасите си, за да видят какво се случва.

Не липсваше и типичният черен хумор:

„Вова ги е пуснал“, пошегува се един потребител.

„Идват – преговори си руския“, добави друг.

Към момента няма официална информация за извънредна ситуация. Най-вероятното обяснение е рутинна военна тренировка или учение, каквито периодично се провеждат в района на Черноморието.

