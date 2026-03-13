Дискусия в Стара Загора поставя във фокус влиянието на социалните мрежи върху менталното здраве

Дискусия на тема „Влиянието на социалните мрежи върху менталното здраве“ ще се проведе на 13 март от 18.30 ч. в Международния младежки център - Стара Загора. Събитието ще бъде посветено на темата за начина, по който дигиталната среда влияе върху мисленето, емоциите и общуването в ежедневието.

Социалните мрежи все по-често присъстват в живота ни - чрез тях поддържаме връзка с близки и приятели, получаваме информация и споделяме преживявания. Наред с положителните страни обаче те поставят и редица въпроси, свързани с менталното здраве, самочувствието и начина, по който възприемаме себе си и другите.

По време на срещата ще бъдат обсъдени както ползите от социалните мрежи, така и предизвикателствата, които дигиталната среда създава. Форматът на събитието предвижда открит разговор и обмен на различни гледни точки. Модератор на дискусията ще бъде Таня Ганчева.

Организаторите канят всички, които проявяват интерес към темата, да се включат в разговора и заедно да потърсят по-добър баланс между онлайн пространството и реалния живот.

