Йога с кученца ще събере малки и големи в парк „Артилерийски“

Puppy yoga – един по-различен формат на йогата пристига за първи път в Стара Загора. Събитието ще се проведе на 14 юни 2026 г. (неделя) до волиерата в парк „Артилерийски“.

Инициативата съчетава ползите от йогата с възможността за среща и общуване с кученца от общинския приют. Събитието е подходящо както за деца и техните родители, така и за всички любители на животните.

„Йога с кученца“ предоставя и възможност на хората, които обмислят осиновяване, да се запознаят предварително с животните в приятна и спокойна среда. Заниманията ще бъдат водени от Теодора Пагалиди – йога инструктор с дългогодишна практика.

Организаторите приканват участниците да носят собствена постелка за йога и вода. Достъпът до събитието е свободен.

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