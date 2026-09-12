Йога с кученца ще събере малки и големи в парк „Артилерийски“
Събитието се провежда с подкрепата на Община Стара Загора
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Събитието се провежда с подкрепата на Община Стара Загора
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Ето какво ще се случи с вас, ако ги практикувате
Дамата преподавала йога в уютно предградие на Брюксел
Започвам да водя практики за начинаещи, похвали се телевизионерката
Актрисата се е отдала на йога
Атака на върха се очаква най-рано през февруари, обяви българският алпинист
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Предавам на учениците си щастие и позитивизъм, казва доктор Аман Суд, който провежда класове в клубове на Pulse Fitness & Spa
България грабна 4 златни медала на Световното състезание по йога, което се проведе в Индия на 27-и и 28-и септември, съобщи Българската федерация по й...
Хърватската католическа църква не одобрява йогата. В страната с рекордни визити на папата над 80% от населението са католици. Църквата се противопос...
С йога и здравословен живот има победа, казва дупничанката От дванадесет лета спътник в живота на 31-годишната Мирослава Владимирова от Дупница е мно...
Любимката на Холивуд Нина Добрев сподели тайната на перфектното си тяло. Българката твърди, че няма нищо по-добро за хубавата фигура от усилена йога н...
Първият по рода си у нас фестивал, посветен на йогата, релаксацията и тонизираща музика, е организиран от изпълнителния директор на Киноцентъра "Ню Бо...
Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнес, Клуб MD sport, зала 5-Б, стадион "Васил Левски"
Пловдивският митрополит Николай продължава с битката си срещу йогата у нас. Той обяви източното учение за ерес миналата година, след като то се появи...
Министър-председателят на Индия Нарендра Моди изненада жителите на Делхи като се зае на открито с йога упражнения по случай международния ден на йогат...
Салма Хайек поддържа красивата си фигура, без да ходи на фитнес и да спортува. "Някои хора имат дисциплината да се упражняват всяка сутрин, а аз прос...
Жители на Добрич се събраха в голямата зала на областна администрация в града, където по покана на областния управител д-р Маргарита Новоселска съучен...