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Салма Хайек красива с йога

Салма Хайек красива с йога

Салма Хайек поддържа красивата си фигура, без да ходи на фитнес и да спортува. "Някои хора имат дисциплината да се упражняват всяка сутрин, а аз прос...

14 юни | 22:10
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