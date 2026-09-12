Йога с кученца ще събере малки и големи в парк „Артилерийски“
Събитието се провежда с подкрепата на Община Стара Загора
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Събитието се провежда с подкрепата на Община Стара Загора
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