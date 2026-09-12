Нещо става. Гърция се въоръжава
Южната ни съседка планира мащабна модернизация
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Южната ни съседка планира мащабна модернизация
Граждани в паника
Най-голямата икономика ще става и най-голямата армия
Южна Корея вдигна по спешност във въздуха изтребители в отговор
Това обяви вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов
Традиционният парад за 9 май се отменя
Първите нови бойни самолети се очаква да бъдат доставени до началото на 2019 година. За новите бойни многофункционални кораби ще бъде обявена обществе...
Неидентифицирани бойни самолети са нанесли въздушен удар по позиции на групировката „Ислямска държава" в района на либийския град Сирт. Това съобщи Re...
София. И през тази година Военновъздушните сили няма да получат нови бойни самолети. Правителството си е дало срок до септември, за да вземе решение з...