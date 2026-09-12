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Въздушни удари по ИД в Либия

Въздушни удари по ИД в Либия

Неидентифицирани бойни самолети са нанесли въздушен удар по позиции на групировката „Ислямска държава" в района на либийския град Сирт. Това съобщи Re...

29 октомври | 22:17
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