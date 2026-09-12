Годишнина от първата целувка с делфин в България
Единственият делфинариум на Балканите празнува историята и предлага морско вълшебство във Варна
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Единственият делфинариум на Балканите празнува историята и предлага морско вълшебство във Варна
Делфинариумът е сред топ местата в морския град, които всеки турист трябва да посети
Мъничето все още няма име, казва треньорът Ивелина Жекова
Необичанен протест събра днес след обяд пред Делфинариума във Варна варненци и почиващи в морската ни столица защитници на животините
Финландци, поляци и руснаци си резервират часове по нета Влюбени двойки, съпрузи и родители се редят на опашка пред най-големия на Балканите атракци...
Варна. За 2 години да бъдат построени два нови басейна за петте обитателя на емблематичния за Варна и единствен на Балканите делфинариум. Това е наред...
Бариера с полиция връща колите, които искат да спрат до Делфинариума