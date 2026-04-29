Екологична катастрофа застрашава един български град

Напрежението в Шумен ескалира, докато Общинският съвет се събира на ключово заседание, за да реши един от най-парещите проблеми на региона - управлението на опасните биологични отпадъци. Темата, която от години „тлее“ в общественото пространство, днес влиза в пленарната зала с искане за конкретни мерки и ясни отговори.

Рискът от екологичен колапс

В центъра на дебатите е състоянието на инсталациите и капацитетът за обработка на отпадъци от животински произход. Експерти и общински съветници алармират, че липсата на работеща и модерна стратегия за обезвреждане на тези маси поставя под заплаха здравето на гражданите и чистотата на почвите и подпочвените води в района.

„Не можем повече да отлагаме решението. Шумен има нужда от сигурна система, която да гарантира, че биологичните отпадъци няма да се превърнат в източник на зарази или екологично замърсяване“, коментират представители на местната власт преди началото на сесията.

Сблъсък на интереси и технологични решения

Очаква се в залата да се сблъскат различни визии за бъдещето на екарисажната дейност. От една страна стои необходимостта от мащабни инвестиции в нови технологии за изгаряне и преработка, а от друга – бюджетните ограничения на общината и изискванията на екологичното законодателство на ЕС.

Основните въпроси, на които шуменци чакат отговор, са свързани с реалната опасност за околната среда и какви средства ще бъдат заделени за модернизация на съществуващите съоръжения.

Гражданско недоволство на хоризонта

Жителите на града и околните села не крият притесненията си от евентуални миризми и замърсяване. Граждански организации вече обявиха, че ще следят внимателно гласуването на всяко решение, за да не се допусне „тихо“ прокарване на проекти, които биха влошили качеството на живот в Шуменско.

Резултатите от днешното гласуване ще бъдат лакмус за това дали местната власт в Шумен е готова да поеме отговорност за дългосрочната сигурност на региона, или проблемът отново ще бъде „заметен под килима“.

