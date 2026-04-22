ДПС след оставката на Сарафов: Важно е запазването на разделението на властите като гарант за демократичност

"За ДПС е важно запазването на разделението на властите като гарант за демократичност." Това се казва в официална позиция от партията по повод оставката на Борислав Сарафов.

"Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България.

ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите."

