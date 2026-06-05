Обрат с ДПС-Кирково. Финалното решение

„Оставаме ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължим да работим за единството на организацията, защитата на интересите на нашите членове и развитието на община Кирково!“. Това заявиха категорично от Общинския съвет на партията в Кирково, съобщи "24 Родопи"

Ето цялата позиция на партийния орган:

„Уважаеми членове и симпатизанти на ДПС,

Във връзка с публикациите в социалните мрежи относно твърдения за подаване на оставка от цялото ръководство на Общинския съвет на ДПС – Кирково, заявяваме следното:

На 3 юни се проведе заседание на Общинския съвет на ДПС – Кирково, на което беше обсъдена политическата обстановка в общината, областта и страната. Заседанието протече в дух на демократичност, открит диалог и свободно изразяване на мнения.

Напълно естествено е в подобни дискусии да възникват различия в позициите и дебати. По време на заседанието бяха поставени и обсъдени редица въпроси, свързани с действия и решения на представители на централното ръководство на партията, които според част от членовете не съответстват на принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешнопартиен диалог.

Бяха изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство, някои членове на ЦОБ на ДПС Ерол Мюмюн, зам. -председател на ПГ на ДПС - Байрам Байрам.

Обсъдени бяха и случаи на намеса в дейността на Общинския съвет на ДПС – Кирково, както и действия, които според членовете са допринесли за напрежение и разделение в организацията, включително по време на предизборната кампания и в процеса на номиниране на кандидати за народни представители.

Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС – Кирково като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между местните и централните партийни органи на ЦОБ.

Оставаме ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължим да работим за единството на организацията, защитата на интересите на нашите членове и развитието на община Кирково.

Общински съвет на ДПС - Кирково

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