ДПС печели убедително вота в Турция с над 53 процента

ДПС печели категорично вота на българските граждани в Турция с над 53 процента подкрепа при почти 96 процента обработени протоколи. Данните на ЦИК показват ясна преднина пред останалите политически сили. Изборният ден е преминал спокойно, без сериозни инциденти. Въпреки това активността остава значително по-ниска в сравнение с предишния вот.

На второ място се нарежда коалиция АПС с почти 21 процента, следвана от Прогресивна България с близо 18 на сто. Четвърта политическа сила е ПП-ДБ, която събира малко над 3 процента от гласовете.

Към момента остава една секция, която все още не е предала протоколите си в Централната избирателна комисия, но това не променя съществено общата картина.

Впечатление прави и големият брой невалидни бюлетини, които са близо 2000. Данните показват значителен дял на сгрешени или неправилно попълнени гласове.

Най-висока избирателна активност е отчетена в град Чорлу, където са гласували над 1900 души. Общият брой на гласувалите български граждани в Турция е около 24 000.

Това е значително по-нисък резултат спрямо предходните парламентарни избори през 2024 година, когато до урните са отишли около 48 000 души. Първоначалните прогнози сочеха участие от близо 30 000 гласоподаватели, което също не се потвърди.

