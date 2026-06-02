ДПС подкрепя намаляването на партийните субсидии, не приема разделянето на пенсиите

"ДПС не приема отнемането на ковид добавките от пенсионерите и разделянето им на две групи, защото това ги лишава от възможност да си купуват лекарства и храни, които поскъпват непрекъснато и защото те са най-уязвимата част от обществото. Не приемаме тезата, че необходимостта от тези средства е отпаднала."

Това заявиха зам.-председателят на ПГ на ДПС и НС Айтен Сабри и народният представител Атидже Алиева - Вели пред бюджетна комисия в дебата за второ четене на промените в удължителния закон за бюджета.

ДПС ще подкрепи намаляването на партийната субсидия, като знак към обществото за това, че във момент на финансови трудности за държавата, партиите трябва да понесат солидарно ограничения, с които ще бъде облекчен държавния бюджет, казаха още те.

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