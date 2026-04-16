ДПС се срещна с Камарата на строителите в България

Представители на ДПС в лицето на Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС -НОВО НАЧАЛО представиха управленска програма на ДПС пред ръководството на КСБ, с акцент върху жилищната политика, която да гарантира достъпни жилища за младите хора и семейства, както и разработване на програми за социални жилища.

По време на разговора бе обсъдена и темата за проблемите с безводието, липсата на достъп до питейна вода и вода за напояване.

В програмата на ДПС е категорично застъпена тезата, че структуроопределящите сектори трябва да получават подкрепа от държавата.

И двете страни се обединиха за стимулиране на публично-частни партньорства в големите инфраструктурни обекти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com